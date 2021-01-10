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Земан сравнил штурм Капитолия с украинским «майданом»

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Президент Чехии Милош Земан заявил об отрицательном отношении к «майдану» и другим событиям революционного характера, связанным с насилием.

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10 января в интервью газете Blesk политик отметил, что ему не нравятся события, которые были во время «майдана» в Киеве. Он сравнил беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне с попыткой президента США Дональда Трампа организовать нечто подобное.

«Я не люблю насильственные революции, не люблю «майдан» и то, что было в Киеве»,— сказал он.

Как полагает Земан, Трамп не признал поражения на выборах, но самым худшим стало то, что он оказался косвенно виновным в гибели своих сторонников в минувшую среду в Вашингтоне.

По оценке президента Чехии, Трамп показал трусость уходящего от власти политика.

«Не могу вспомнить ни одного американского президента, который покидал свой пост с таким позором», — добавил он.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

9 января оппозиция Украины призвала переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия. Как отметили в Раде, теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов к власти приходили деструктивные политические силы.

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