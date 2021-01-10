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Сын Лукашенко назвал его отвратительным пациентом

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Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай назвал своего отца очень плохим пациентом, отвратительным просто. По его словам, они оба переболели коронавирусной инфекцией летом этого года, и белорусский лидер, как оказалось, зачастую не придерживался нужного лечения и отказывался выполнять предписания врачей.

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Никакая аргументация на президента в ходе лечения от заболевания не действовала, подчеркнул Николай.

«Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», — сказал Лукашенко-младший в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей на канале «Россия 1» в воскресенье, 10 января.

При этом сам белорусский лидер заявил, что «в этот раз лечился», так как ему через пять дней нужно было выступать с посланием белорусскому народу и парламенту. Лукашенко и его сын в то же время отметили, что пока не собираются делать прививку от COVID-19.

Ранее в этот же день президент Белоруссии заявил, что привык к тому, что его в народе называют Батькой. Кроме того Лукашенко отметил, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом. При этом на вопрос, есть ли у него еще друзья, Лукашенко ответил отрицательно.

Президент республики бессимптомно переболел COVID-19. Об этом он сам заявил 28 июля.

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