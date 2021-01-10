Сын Лукашенко назвал его отвратительным пациентом

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай назвал своего отца очень плохим пациентом, отвратительным просто. По его словам, они оба переболели коронавирусной инфекцией летом этого года, и белорусский лидер, как оказалось, зачастую не придерживался нужного лечения и отказывался выполнять предписания врачей.

Никакая аргументация на президента в ходе лечения от заболевания не действовала, подчеркнул Николай.



«Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», — сказал Лукашенко-младший в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей на канале «Россия 1» в воскресенье, 10 января.

При этом сам белорусский лидер заявил, что «в этот раз лечился», так как ему через пять дней нужно было выступать с посланием белорусскому народу и парламенту. Лукашенко и его сын в то же время отметили, что пока не собираются делать прививку от COVID-19.



Ранее в этот же день президент Белоруссии заявил, что привык к тому, что его в народе называют Батькой. Кроме того Лукашенко отметил, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом. При этом на вопрос, есть ли у него еще друзья, Лукашенко ответил отрицательно.

Президент республики бессимптомно переболел COVID-19. Об этом он сам заявил 28 июля.