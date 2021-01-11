Во время своей первой избирательной кампании в 2016 году Дональд Трамп обещал в случае победы раз и навсегда побороть «глубинное государство», другими словами — «осушить вашингтонское болото», то есть направить человеческие и материальные ресурсы страны на благосостояние всех ее граждан, а не только на могущественные финансовые, олигархические и бюрократические структуры и обслуживающие их СМИ и мозговые центры.

Однако многих обитателей вашингтонского болота, придерживающихся принципов мирового лидерства Америки, ее исключительности и незаменимости, также ужаснули намерения Трампа концентрироваться на внутренних проблемах страны, а не на ее мировой гегемонии.

Понятно, что после подобных заявлений Трампа они независимо от партийной принадлежности сделали ставку на Хиллари Клинтон.

Однако произошло чудо, и Трамп выиграл, поскольку рядовым избирателям его лозунги и обещания как раз пришлись по душе.

Впрочем, проигравшие достаточно быстро оправились от шока и 5 января 2017 года Барак Обама, будучи еще президентом, провел в Белом доме совещание с участием вице-президента Джо Байдена, советника по национальной безопасности Сьюзан Райс, директора ЦРУ Джона Бреннана, директора Национальной разведки Джеймса Клеппера, директора ФБР Джеймса Коми и заместителя генерального прокурора Салли Йейтс.

Как отмечалось в СМИ, на этом совещании была разработана стратегия операции по свержению Дональда Трампа на основании фиктивных обвинений в его сговоре с Россией.

Несмотря на то что специальный прокурор Роберт Мюллер, назначенный для расследования этих обвинений так и не сумел найти никаких доказательств такого сговора, способности новой администрации Трампа управлять страной, особенно в области внешней политики, были значительно подорваны. В частности, советник президента по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, на которого Трамп рассчитывал для координации процесса улучшения отношений с Россией, был быстро скомпрометирован, и данный процесс закончился, не успев начаться.

Послушные СМИ публиковали различные непроверенные материалы, в том числе ставшее знаменитым так называемое досье английского шпиона Кристофера Стила о сексуальных похождениях Дональда Трампа в московском отеле «Риц-Карлтон». Отметим, что работа над этим досье финансировалась избирательной кампанией Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии.

Неудача Мюллера не остановила усилия по устранению президента со стороны истеблишмента, в рядах которого были и сотрудники самой администрации Белого дома. Их следующим шагом в этом направлении послужил процесс импичмента, который также провалился.

В то же время успехи экономической политики Трампа значительно повысили вероятность его переизбрания на второй срок, что вызывало нервную реакцию его противников.

И тут неожиданно им на помощь пришел COVID-19, который был использован для изменения правил голосования, причем часто с нарушением существующих законов. Главное изменение заключалось в увеличении сроков доставки бюллетеней по почте, когда возможности подтасовок значительно возрастают.

Трамп проиграл, но, согласно опросам, не только 87% республиканцев, но 30% независимых и даже 17% демократов считают, что на самом деле он выиграл.

Драматический момент наступил 6 января, когда согласно Конституции конгресс должен был окончательно утвердить результаты подсчета голосов коллегии выборщиков и, соответственно, присудить победу Байдену.

Понятно, что в такой ситуации уже ничего нельзя было изменить, и у Трампа было два выбора. Первый — объявить свое поражение несправедливым, но признать результаты выборов во имя спокойствия в стране и объявить о своем намерении вновь баллотироваться в 2024 году. Такой благородный жест принес бы ему уважение и симпатию со стороны не только 75 млн американцев, которые за него проголосовали, но и многих других, плюс почетное место в истории страны.

Вместо этого он решил продолжить бессмысленную борьбу. Собрав сотни тысяч сторонников в Вашингтоне, он произнес зажигательную речь о непризнании победы Джо Байдена. Разгоряченные этой речью люди двинулись в сторону конгресса, хотя Трамп их к этому не призывал. Тем не менее они ворвались туда и учинили погром, во время которого погибли люди, включая полицейского.

Теперь демократы планируют вновь запустить процесс импичмента, обвиняя президента в подстрекательстве к штурму Капитолия.

По их словам, такое поведение Трампа представляет настоящую опасность для американской демократии, и потому нельзя просто ждать, пока он покинет свой пост 20 января.

Если палата представителей проголосует за такую меру, то окончательное решение об импичменте будет принято в сенате. Там все демократы и многие республиканцы критиковали действия Трампа, но для поддержки решения об импичменте нужно набрать две трети состава сената, или 67 голосов. Вероятность такого исхода мала, но исключить ее тоже нельзя. Еще один вариант отстранения Трампа до окончания срока — это принятие 25-й поправки к Конституции, признающей его недееспособным. Однако это можно сделать лишь по инициативе вице-президента Майка Пенса и поддержке более половины членов кабинета.

Источник в окружении вице-президента также не исключил подобного развития событий, но лишь в том случае, если глава государства станет «более нестабильным».

С учетом всего происходящего в оставшиеся до 20 января дни можно ожидать самых невероятных событий. В заключение хотелось лишь отметить, что Трамп пронесся над Америкой как яркий метеор, но осушить вашингтонское болото ему так и не удалось.

Автор — президент Американского университета в Москве

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