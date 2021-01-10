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Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Чувашии

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Несколько автомобилей столкнулись в воскресенье, 10 января, в Чувашии. В ДТП погибли четыре человека, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

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По предварительной информации, водитель Chevrolet не справился с управлением, задел грузовик Scania, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». Кроме того, следовавший за иномаркой автомобиль Lada столкнулся с грузовиком Scania.

ДТП произошло на 734-м км федеральной трассы М-7. Погибли мужчина, две женщины и девочка четырех лет. Еще одна девочка была госпитализирована. Все они находились в Chevrolet. Двое мужчин, ехавших в Lada, также госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в этот день при столкновении двух автобусов на трассе в Башкирии погибли женщина и ребенок, 11 человек пострадали.

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