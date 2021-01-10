Эксперт назвал возможную причину крушения самолета в Индонезии

Возможной причиной крушения самолета Sriwijaya Air в Индонезии стали погодные условия. Такое мнение в воскресенье, 10 января, высказал генеральный директор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко.

По его словам, в день инцидента шел сильный дождь, а когда лайнер вылетел из Джакарты, наблюдались грозы.

Также эксперт обратил внимание на то, что воздушное судно стало резко терять высоту, когда поднялось на уровень 3230 м.

«При этом вертикальная скорость составила 26 300 футов в минуту (133 м в секунду)», — рассказал он «Российской газете».

Как подчеркнул Мельниченко, местные рыбаки сообщили полиции о взрывах, которые они слышали в момент падения самолета. При этом делать точные выводы о происходящем на борту пока сложно: необходимо предоставить время для расшифровки бортовых самописцев. После этого будет установлена истинная причина авиакатастрофы.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Индонезии на месте крушения пассажирского Boeing обнаружили черные ящики. Приблизительные сроки изучения самописцев пока не названы.

Также в этот день сообщалось об обнаружении останков людей, находившихся на борту разбившегося самолета.

Накануне пассажирский Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта — Понтиак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Позднее агентство Associated Press сообщило, что в Яванском море обнаружено вероятное место крушения лайнера. По предварительным данным, обломки находятся на глубине 23 м.