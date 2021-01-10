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СК и прокуратура начали проверки по факту ДТП с автобусами в Башкирии

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Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту ДТП с участием двух автобусов на одной из трасс республики. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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Авария произошла в 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 36-м км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. Столкнулись два автобуса Ford Transit. Один из них двигался в сторону Уфы, другой ехал в обратном направлении.

В результате случившегося погибли женщина и малолетний ребенок. По предварительным данным, помощь медиков понадобилась 11 людям.

«Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал заместитель прокурора Салаватского района. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку действиям перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг населению и компании, обслуживающей дорожную сеть. Кроме того, будет оценено соответствие технического состояния автобусов требованиям безопасности.

Следственные органы Башкирии организовали проверку по факту ДТП. Следователи также дадут оценку действиям перевозчиков в части качества оказываемых услуг и установят все обстоятельства случившегося.

В региональном главке МЧС в этот же день предупреждали местных жителей об ухудшении погодных условий. Регион, по прогнозам синоптиков, накроет сильный снегопад, в отдельных районах будет наблюдаться гололед и ухудшение видимости до 500 м.

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