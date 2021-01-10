Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин и Макрон обсудили предстоящие в Москве переговоры по Карабаху
Происшествия
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета в Индонезии
Мир
На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства
Мир
Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу Батька
Общество
В России за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев COVID-19
Общество
Синоптик заявил о сохранении 20-градусных морозов в Москве в течение недели
Спорт
Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете в Оберхофе
Политика
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Общество
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни

Собянин рассказал об обновлении общественного транспорта в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По разделительной: Минтранс планирует пересмотреть доступность общественного транспорта для инвалидов
Новые правила могут ограничить права колясочников, опасаются эксперты

«В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей», ― написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Глава города рассказал, что в этом году планируется поставка 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, а также свыше 800 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам и более 800 автобусов для обновления парка частных перевозчиков.

Собянин добавил, что через 10 лет весь парк московского транспорта станет экологически чистым.

29 августа власти Москвы рассказали о планах развития городского транспорта до 2040 года.

Особое внимание в программе уделено интеллектуальной транспортной системе. Прежде всего это касается работы светофоров на перекрестках, которые будут функционировать в оптимальном режиме как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Кроме того, планируется запустить систему мониторинга вредных выбросов и уровня шума. К тому же важным пунктом программы является расширение системы видеонаблюдения на городском транспорте.

В июле дептранс Москвы сообщил, что ежедневно по улицам столицы ездит около 70 автомобилей-беспилотников. В том же месяце заместитель мэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что почти €450 млн выделено на развитие транспорта Москвы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020