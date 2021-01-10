Собянин рассказал об обновлении общественного транспорта в 2021 году

Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей», ― написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Глава города рассказал, что в этом году планируется поставка 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, а также свыше 800 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам и более 800 автобусов для обновления парка частных перевозчиков.

Собянин добавил, что через 10 лет весь парк московского транспорта станет экологически чистым.

29 августа власти Москвы рассказали о планах развития городского транспорта до 2040 года.

Особое внимание в программе уделено интеллектуальной транспортной системе. Прежде всего это касается работы светофоров на перекрестках, которые будут функционировать в оптимальном режиме как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Кроме того, планируется запустить систему мониторинга вредных выбросов и уровня шума. К тому же важным пунктом программы является расширение системы видеонаблюдения на городском транспорте.

В июле дептранс Москвы сообщил, что ежедневно по улицам столицы ездит около 70 автомобилей-беспилотников. В том же месяце заместитель мэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что почти €450 млн выделено на развитие транспорта Москвы.