11 января состоятся переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана

11 января по инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает телеканал «Известия». Переговоры состоятся в Москве по инициативе Владимира Путина. Политики обсудят реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Особое внимание уделят оказанию помощи жителям районов Карабаха, пострадавших от военных действий. Во время переговоров коснутся и вопросов экономических и транспортных связей. Кроме того, ожидается что Владимир Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.