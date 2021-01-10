Российская саночница Иванова стала чемпионкой Европы

Сергей Чудинов: «Ситуация с Демченко и Ивановой нас только сплотила»

Старший тренер сборной России по санному спорту — о готовности Романа Репилова и Семена Павличенко к олимпийским стартам, недопуске до Игр наставника и лидера женской команды и сложностях трассы в Пхенчхане