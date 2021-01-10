Российская саночница Иванова стала чемпионкой Европы
Российская спортсменка Татьяна Иванова стала чемпионкой Европы в соревнованиях одиночек в латвийской Сигулде. Об этом 10 января сообщил «Спорт-Экспресс».
Третье место на пьедестале заняла еще одна россиянка — Виктория Демченко. На десятые доли секунды ее опередила представительница Германии Натали Гайзенбергер.
Татьяне Ивановой 29 лет, она в пятый раз выиграла европейское первенство в соревновании одиночек, две золотые медали она завоевала в эстафете. 25-летняя Демченко стала двукратным бронзовым призером европейского первенства.
В феврале 2020 года россиянки Надежда Сергеева и Елена Мамедова завоевали золото на чемпионате Европы по бобслею в соревнованиях двоек.