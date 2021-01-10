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Газоснабжение в Полтавской области Украины восстановлено

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Подача газа после взрыва на газопроводе в Полтавской области восстановлена. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».

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«ОГТСУ организовал альтернативную схему переключений на другие магистральные газопроводы и подал в сети «Лубныгаза» газ для восстановления газоснабжения во всех населенных пунктах Полтавской области, которые были временно отключены в результате аварии», ― говорится в сообщении.

О взрыве с последующим факельным горением, произошедшем на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в поле вблизи украинского села Калайдинцы Лубенского района, стало известно накануне. Причиной ЧП, по предварительным данным, стала разгерметизация.

В результате взрыва без газа остались 17 населенных пунктов Полтавской области.

По информации госслужбы Украины по ЧС, превышение ПДК опасных веществ в воздухе после взрыва специалисты не обнаружили.

К работам по восстановлению газоснабжения были привлечены 71 человек и 15 единиц спецтехники. Кроме того, для оперативного решения возникающих проблем в регионе создали круглосуточный оперативный штаб.

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