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В Армении назвали основные вопросы встречи Путина, Алиева и Пашиняна

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Трехсторонняя встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна в основном будет посвящена экономическим вопросам. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян.

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«Заранее запланированная повестка встречи имеет экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, реализации международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область», — написала она в своем Facebook.

Геворкян подчеркнула, что «некоторые армянские круги» и азербайджанская сторона заявляют о так называемом мегринском коридоре. Однако, по ее словам, о создании коридора ни через Мегри, ни через территорию Армении не говорится в трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября.

Пресс-секретарь премьера Армении добавила, что эффективное обсуждение экономической повестки будет затруднено без решения вопроса о возвращении пленных, проведении поиска в азербайджанском тылу армянских солдат, обнаружении тел погибших и выяснении судьбы без вести пропавших.

«Армянская сторона считает обсуждение этого вопроса одной из ключевых тем московской встречи», — отметила Геворкян.

Она уточнила, что в ходе трехсторонней встречи в Москве не планируется подписания каких-либо документов по вопросу Нагорного Карабаха или решения каких-то территориальных вопросов. Подписание совместного заявления о результатах встречи станет возможным при достижении согласий по вопросам повестки.

Ранее в этот же день пресс-служба Кремля анонсировала трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Они пройдут в Москве 11 января.

9 ноября Алиев, президент России Путин и премьер-министр Армении Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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