Полиция получила сведения о драке худрука театра с актером из «Интернов»
Правоохранители получили сведения о драке между художественным руководителем «Театрального особняка» Леонидом Красновым и актером этого театра Сергеем Поповым. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает РЕН ТВ.
Как уточняется, инцидент произошел накануне в Театральном доме на Библиотечной улице Москвы. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и разговаривали о творчестве.
В результате Краснов нанес Попову удар по лицу, артист обратился за медицинской помощью.
По данным СМИ, причиной конфликта стали хвастливые заявления Попова о своих работах в кино и на телевидении.
Сергей Попов снялся в телесериалах «Интерны» и «Карпов». По данным «Кинопоиска», всего у артиста восемь актерских работ в кино.
Ранее в январе о драке в новогоднюю ночь, произошедшей 42 года назад, рассказал музыкант Юрий Лоза. Он вспомнил, как на коллектив группы «Интеграл» напали рабочие, которые строили Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль. Сначала они пригласили музыкантов исполнить несколько композиций в честь праздника, однако, как заметил Лоза, после этого ожидалось «ледовое побоище».