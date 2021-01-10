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Полиция получила сведения о драке худрука театра с актером из «Интернов»

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Правоохранители получили сведения о драке между художественным руководителем «Театрального особняка» Леонидом Красновым и актером этого театра Сергеем Поповым. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает РЕН ТВ.

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Как уточняется, инцидент произошел накануне в Театральном доме на Библиотечной улице Москвы. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и разговаривали о творчестве.

В результате Краснов нанес Попову удар по лицу, артист обратился за медицинской помощью.

По данным СМИ, причиной конфликта стали хвастливые заявления Попова о своих работах в кино и на телевидении.

Сергей Попов снялся в телесериалах «Интерны» и «Карпов». По данным «Кинопоиска», всего у артиста восемь актерских работ в кино.

Ранее в январе о драке в новогоднюю ночь, произошедшей 42 года назад, рассказал музыкант Юрий Лоза. Он вспомнил, как на коллектив группы «Интеграл» напали рабочие, которые строили Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль. Сначала они пригласили музыкантов исполнить несколько композиций в честь праздника, однако, как заметил Лоза, после этого ожидалось «ледовое побоище».

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