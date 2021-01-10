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Автоэксперт оценил штрафы за бесплатный проезд по платной дороге

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Появление нового штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам очевидно и логично. Об этом 10 января заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, на платных трассах появляются пункты пропуска без шлагбаума. Через них можно без препятствий выехать на скоростную дорогу.

«Это справедливо, если кто-то платит, а кто-то считает себя умнее других и проезжает без оплаты. За такое человек должен платить штраф», — цитирует Кадакова RT. Как он напомнил, в последние годы количество платных дорог заметно выросло, платить за них должны все.

Постановление о введении новых штрафов вступило в силу с 10 января. Штраф за неоплаченный проезд по платным скоростным дорогам на легковом автомобиле составит 1,5 тыс. рублей, а на грузовом транспорте — 5 тыс. рублей.

В сентябре депутаты Госдумы приняли закон, регулирующий проезд по платным автодорогам.

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