11 человек погибли из-за схода двойного оползня на острове Ява. Кадры происшествия показал телеканал «Известия». 18 человек госпитализированы и еще восемь числятся пропавшими без вести. Первый оползень сошёл из-за сильного ливня. Второй произошёл через три с половиной часа после первого. Поисково-спасательную операцию пришлось приостановить на ночь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.