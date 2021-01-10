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Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

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Цена на российский газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за 1 тыс. куб. м Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», которое было записано до Нового года, а в эфир вышло 10 января.

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«128,5 [долларов]. Но я округляю ― 130», ― сказал он.

При этом, по его словам, с учетом отношений Москвы и Минска цена могла бы быть «более справедливой», однако поднимать данный вопрос на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко не намерен.

29 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что республика договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных для Минска условиях.

Двумя днями ранее глава белорусского кабмина заявлял, что до конца года «абсолютно все контракты» на поставку нефти Россией в Белоруссию будут подписаны. По словам Головченко, в нынешнем году вопрос удалось решить без «какого-то накала или напряженности».

11 ноября «Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия полностью урегулировали вопрос о задолженности за российский газ. Также сообщалось, что стороны начали переговоры о его цене — поставки газа в Белоруссию будут осуществляться с 2021 года.

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