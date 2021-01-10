В Аргентине испортили 400 доз российской вакцины «Спутник V», передает телеканал «Известия». В морозильной установке для хранения препарата выросла температура. Вакцину нужно хранить в специальной камере при –18 °C. Власти не исключают, что препарат был испорчен специально. В момент прекращения охлаждения отключилась видеокамера, направленная на термометр установки. При этом перебоев с электирчеством не было. Правительство начало проверку случившегося.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.