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Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Башкирии

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При столкновении двух автобусов на трассе в Башкирии погибли женщина и ребенок, 11 человек получили травмы, сообщает 10 января «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД.

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Отмечается, что авария произошла в 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 36-м км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.

Столкнулись два автобуса Ford Transit. Один из них двигался в сторону Уфы, другой ехал в обратном направлении.

По предварительным данным, погибли женщины и шестилетний ребенок. Помощь медиков понадобилась 11 людям.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Известно, что в воскресенье на Башкирию обрушились снегопады, видимость на дорогах снижена.

Ранее, 10 января, сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Люберецком районе Московской области. Инцидент произошел в деревне Машково. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя маршрутки на встречную полосу.

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