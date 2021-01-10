Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Башкирии
При столкновении двух автобусов на трассе в Башкирии погибли женщина и ребенок, 11 человек получили травмы, сообщает 10 января «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД.
Отмечается, что авария произошла в 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 36-м км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.
Столкнулись два автобуса Ford Transit. Один из них двигался в сторону Уфы, другой ехал в обратном направлении.
По предварительным данным, погибли женщины и шестилетний ребенок. Помощь медиков понадобилась 11 людям.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Известно, что в воскресенье на Башкирию обрушились снегопады, видимость на дорогах снижена.
Ранее, 10 января, сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Люберецком районе Московской области. Инцидент произошел в деревне Машково. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя маршрутки на встречную полосу.