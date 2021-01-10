Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Башкирии

Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Башкирии

2021-01-10 13:26:07">

2021-01-10 13:26:07

2021-01-10 13:26:07