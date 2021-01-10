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Издание Bloomberg опубликовало статью о вакцине «Спутник V»

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Издание Bloomberg опубликовало статью, где названы причины доверять российской вакцине от коронавируса — «Спутник-V», передает телеканал «Известия». Автор подчеркивает, что препарат уже прошел третью фазу клинических испытаний. При этом уровень эффективности российской вакцины превысил 90%. За время ее тестов у испытуемых не было тяжелых случаев COVID-19. Кроме того, российский разработчик сотрудничает с англо-шведской компанией AstraZeneca в создании комбинированной вакцины. «Спутник V» вошел в первую мировую пятерку препаратов от коронавируса по числу доз, на которые уже заключены предварительные контракты, отмечает издание Bloomberg.

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