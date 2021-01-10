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В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

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В клинической больнице № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге рассказали, что состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается стабильным. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

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«Состояние Алисы Бруновны стабильное, без динамики. Общается с дочерью, занимается старательно специальными упражнениями», — приводит агентство слова своего собеседника.

Алису Фрейндлих госпитализировали в реанимацию с коронавирусом 25 декабря. Сообщалось, что 80% легких актрисы поражены. Позже выяснилось, что артистка на протяжении недели лечилась от коронавирусной инфекции на дому.

31 декабря в клинике сообщили, что у 86-летней Фрейндлих нет отрицательной динамики, а 4 января врачи отметили незначительную положительную динамику в ее состоянии.

8 января в медучреждении заявили об улучшении состояния артистки. На следующий день госпитализированного в Санкт-Петербурге с коронавирусом народного артиста СССР Олега Басилашвили выписали из больницы. Об этом сообщили в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова, уточнив, что состояние Фрейндлих стабильное.

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