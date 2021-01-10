Число выздоровевших от COVID в РФ второй день превышает число заболевших

Более 24 тыс. пациентов вылечились за сутки от коронавируса в России. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщили в Оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием.

«За сутки в России полностью выздоровело 24 080 человек», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 2 778 889 человек.

Ранее в этот день стало известно, что выявили COVID-19 за минувшие 24 часа у 22 851 человека. Всего за время пандемии зарегистрировано 3 401 954 случая коронавирусной инфекции.

9 января число заболевших за сутки составило 23 309, выздоровели при этом 23 680 пациентов.

В этот же день в Роспотребнадзоре заявили, что в стране с начала пандемии провели более 93,2 млн тестов на наличие инфекции. Исследования продолжаются, новые тесты делают ежедневно.

Также в январе ряд медиков спрогнозировали спад нынешней волны пандемии в России в начале весны. По их мнению, таких показателей заболеваемости, как осенью и в декабре, не будет до самого конца пандемии COVID-19.

В России уже идет вакцинация против COVID-19, она началась 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

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