В Москве подросток попал в реанимацию после катания на «ватрушке»

В Москве подросток, катаясь на тюбинге, привязанном к автомобилю, врезался в дерево на скорости около 60 км/ч. Инцидент произошел в 1-м Миргородском переулке, сообщает в воскресенье, 10 января, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С множественными травмами 15-летнего мальчика доставили в реанимацию Морозовской детской горбольницы. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжелый отек мозга, ушиб сердца, пневмоторакс, множественные переломы, в том числе и кости черепа.

По данному факту столичные полицейские начали проверку.

Ранее в этот же день один человек погиб и трое получили различные по степени тяжести травмы в результате катания на «ватрушке» в петербургском парке Дудергофа. По словам очевидцев, группа молодых людей скатилась с опасного склона и врезалась в дерево у подножья спуска.