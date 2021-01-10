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CNN: Пенс может применить 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа

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Вице-президент США Майкл Пенс допускает возможность использования 25-й поправки к Конституции для отстранения президента Дональда Трампа от власти, сообщил 9 января телеканал CNN.

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По данным журналистов, Пенс все же надеется, что ему не придется затрагивать поправку, предусматривающую лишение президента власти по недееспособности, так как это грозит новыми рисками для США.

Однако, в крайнем случае, если Трампа «станет еще более нестабильным», Пенс готов задействовать 25-ю поправку и лично начать выполнять обязанности главы государства.

Более 200 законодателей потребовали ранее отстранения Трампа от власти из-за беспорядков, прошедших 6 января в Вашингтоне. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала задействовать механизмы для импичмента Траму, если тот сам не сложит полномочия, которые и так заканчиваются менее чем через две недели.

Пелоси выразила беспокойство из-за того, что Трамп якобы может применить военную силу или «нанести прощальный ядерный удар».

В среду, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению демократа Джо Байдена новым президентом. В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли несколько человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.

Однако политолог Стэнфордского университета Моррис Фиорина отметил, что вероятность импичмента действующему президенту крайне мала. По его мнению, большинство сенаторов не поддержат инициативу. Однако демократы будут продолжать тему импичмента в конгрессе, чтобы добиться для Трампа запрета занимать выборные должности в будущем, считает он.

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