CNN: Пенс может применить 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс допускает возможность использования 25-й поправки к Конституции для отстранения президента Дональда Трампа от власти, сообщил 9 января телеканал CNN.

По данным журналистов, Пенс все же надеется, что ему не придется затрагивать поправку, предусматривающую лишение президента власти по недееспособности, так как это грозит новыми рисками для США.

Однако, в крайнем случае, если Трампа «станет еще более нестабильным», Пенс готов задействовать 25-ю поправку и лично начать выполнять обязанности главы государства.

Более 200 законодателей потребовали ранее отстранения Трампа от власти из-за беспорядков, прошедших 6 января в Вашингтоне. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала задействовать механизмы для импичмента Траму, если тот сам не сложит полномочия, которые и так заканчиваются менее чем через две недели.

Пелоси выразила беспокойство из-за того, что Трамп якобы может применить военную силу или «нанести прощальный ядерный удар».

В среду, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению демократа Джо Байдена новым президентом. В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли несколько человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.

Однако политолог Стэнфордского университета Моррис Фиорина отметил, что вероятность импичмента действующему президенту крайне мала. По его мнению, большинство сенаторов не поддержат инициативу. Однако демократы будут продолжать тему импичмента в конгрессе, чтобы добиться для Трампа запрета занимать выборные должности в будущем, считает он.