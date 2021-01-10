Диетолог рассказала о рецепте «бутерброда здоровья» от коронавируса

Людям, у которых поражены легкие, необходимо употреблять жиры животного происхождения и в целом питаться полноценно. Об этом в воскресенье, 10 января, рассказала диетолог Ирина Дядикова.

По ее словам, в период заболеваний коронавирусом не стоит строго ограничивать потребление продуктов, в особенности зимой. Блюда должны содержать белки и жиры.

Для профилактики COVID-19 можно приготовить специальный «бутерброд здоровья», намазав на хлеб пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.

Диетолог в беседе с «Российской газетой» напомнила, что заболевания легких издавна лечили с помощью жира, например, козьего, барсучьего или свиного. Им намазывали грудь или спину, а также пили с молоком.

Тем не менее специалист рекомендовала не увлекаться данным средством, поскольку употребление жира приводит к нагрузкам на печень и поджелудочную железу. Так, вместо мяса лучше использовать сливочное масло, сочетая его с продуктами с бактерицидными и иммуностимулирующими свойствами. Кроме того, не стоит забывать о витаминах, добавила Дядикова.

«К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя», — отметила специалист, посоветовав принимать витамины.

Накануне врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева перечислила продукты, которые могут усугубить течение коронавирусной инфекции. Среди них — сахаристые и мучные кондитерские изделия и хлебобулочные изделия из пшеницы, а также соленые блюда.