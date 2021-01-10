Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
NYT увидел сходство между штурмом Капитолия и событиями на Донбассе
Мир
Появились кадры c места крушения Boeing в Индонезии
Мир
На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства
Мир
Лукашенко признал Путина единственным другом
Мир
Эксперт оценил вероятность вынесения импичмента Трампу
Общество
Установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых под Тюменью
Авто
Названа способная привести к взрыву автомобиля ошибка водителей
Политика
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Общество
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни
Сюжет:

Диетолог рассказала о рецепте «бутерброда здоровья» от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям, у которых поражены легкие, необходимо употреблять жиры животного происхождения и в целом питаться полноценно. Об этом в воскресенье, 10 января, рассказала диетолог Ирина Дядикова.

Тост за COVID-19: какая диета поможет инфицированным
Красное вино, арахис, фисташки, какао, малина, виноград, черника и клюква могут облегчить течение болезни

По ее словам, в период заболеваний коронавирусом не стоит строго ограничивать потребление продуктов, в особенности зимой. Блюда должны содержать белки и жиры.

Для профилактики COVID-19 можно приготовить специальный «бутерброд здоровья», намазав на хлеб пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.

Диетолог в беседе с «Российской газетой» напомнила, что заболевания легких издавна лечили с помощью жира, например, козьего, барсучьего или свиного. Им намазывали грудь или спину, а также пили с молоком.

Тем не менее специалист рекомендовала не увлекаться данным средством, поскольку употребление жира приводит к нагрузкам на печень и поджелудочную железу. Так, вместо мяса лучше использовать сливочное масло, сочетая его с продуктами с бактерицидными и иммуностимулирующими свойствами. Кроме того, не стоит забывать о витаминах, добавила Дядикова.

«К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя», — отметила специалист, посоветовав принимать витамины.

Накануне врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева перечислила продукты, которые могут усугубить течение коронавирусной инфекции. Среди них — сахаристые и мучные кондитерские изделия и хлебобулочные изделия из пшеницы, а также соленые блюда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020