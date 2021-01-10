Установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых под Тюменью

Сотрудники следственного управления СК России по Тюменской области установили личности всех погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Список погибших установлен. Это все пожилые люди», — приводит ТАСС слова представительницы Следственного комитета.

Пожар в частном здании на улице Трактовой произошел накануне. Его площадь составила 200 кв. м. В результате случившегося погибли семь человек, среди которых три женщины и четыре мужчины. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Кроме того, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — уточняли в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ход расследования на личный контроль взяли глава СК Александр Бастрыкин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Хозяйка пансионата задержана. По данным журналистов РЕН ТВ, владелицей нелегального хосписа является Ольга Вильямсон, которая ранее возглавляла компанию «Клиника строительной помощи». Фирма была ликвидирована еще в 2015 году.