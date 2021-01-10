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На Украине 17 населенных пунктов остались без газа из-за взрыва на газопроводе

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В результате взрыва на газопроводе «Уренгой–Помары–Ужгород» на Украине газоснабжение прекращено в 17 населенных пунктах Полтавской области. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

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«Всего без газа оказались 2914 домохозяйств», — уточнили в ведомстве.

О взрыве с последующим факельным горением, произошедшем на газопроводе в поле вблизи украинского села Калайдинцы Лубенского района, стало известно накануне. Причиной ЧП, по предварительным данным, стала разгерметизация.

По информации госслужбы Украины по ЧС, превышение ПДК опасных веществ в воздухе после взрыва специалисты не обнаружили.

К работам по восстановлению газоснабжения привлечены 71 человек и 15 единиц спецтехники. Кроме того, для оперативного решения возникающих проблем в регионе создан круглосуточный оперативный штаб.

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