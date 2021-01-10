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Посетители баров в Петербурге напали на журналистов «Известий»

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Посетители бара в Санкт-Петербурге напали на журналистов «Известий», которые вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, Комитета по контролю за имуществом и правоохранителями проводили ночной рейд по кафе и ресторанам. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает РЕН ТВ.

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Как уточняется, целью проверок был контроль соблюдения запрета на работу заведений в вечернее и ночное время.

Посетители одного из ресторанов отобрали у журналистов микрофон и сломали камеру. Также один нарушитель толкнул оператора и попытался повредить аппаратуру. В отношении дебоширов составили административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Для проверки второго ресторана сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь, в это время гости покинули помещение через черный ход, однако на столах находились горячие блюда. Находившиеся внутри люди утверждали, что они работают в ресторане, но им не удалось подтвердить данный факт. Полицейские устанавливают их личности.

Административные протоколы составили в отношении 25 человек, деятельность ресторана приостановили, а вход опечатали.

Ранее, в январе, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19 в городе.

В конце 2020 года стало известно, что предприятиям общественного питания в Санкт-Петербурге разрешили с 4 по 31 января работать с 06:00 до 23:00. Аналогичный режим действует и для предприятий общепита, расположенных в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Во-первых, они должны иметь отдельный вход с улицы. Во-вторых, не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

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