Отец с трехлетней дочерью погибли во время пожара в Омской области

Мужчина и его трехлетняя дочь погибли при пожаре в одной из квартир трехквартирного дома в поселке Любинский Омской области, сообщили 10 января в региональном СУ СК.

Отмечается, что спастись из горящей квартиры удалось жене погибшего и их пятилетнему сыну.

Площадь пожара составила 35 кв. м, квартира, где проживала семья из четырех человек, сгорела полностью, отмечает «РИА Новости».

«По предварительным данным, во время пожара погибли 30-летний мужчина и его трехлетняя дочь, пострадали 24-летняя супруга и пятилетний сын», — отметили следователи.

Пострадавшие госпитализированы с отравлением угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины пожара устанавливаются.

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что два человека погибли, один пострадал при пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Невон в Иркутской области. Самостоятельно спастись из пожара смогли три человека, в том числе ребенок.