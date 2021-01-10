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В Индонезии заявили об отсутствии иностранцев на борту разбившегося Boeing

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Глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно заявил, что на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании Sriwijaya Air не было иностранцев, пишет в воскресенье, 10 января, газета Jakarta Globe.

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«Все пассажиры на борту были индонезийцами», — цитирует его издание.

По его словам, в связи с тем, что на борту самолета были только граждане Индонезии, специалисты не передавали информацию о катастрофе в соответствующие комиссии других стран, кроме Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), так как самолет был американского производства.

Накануне пассажирский Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джаканрта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы сообщали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Позднее агентство Associated Press сообщило, что в Яванском море обнаружено вероятное место крушения лайнера. По предварительным данным, обломки находятся на глубине 23 метров.

В воскресенье в районе предполагаемого места крушения самолета в ходе поисковой операции водолазы ВМС Индонезии обнаружили фрагменты фюзеляжа и шасси, а также одежду, вероятно, детскую. По словам координатора поисковой операции, всего собрано три мешка мелких частей самолета. Также найдены останки жертв трагедии.

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