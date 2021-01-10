В Индонезии заявили об отсутствии иностранцев на борту разбившегося Boeing

Глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно заявил, что на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании Sriwijaya Air не было иностранцев, пишет в воскресенье, 10 января, газета Jakarta Globe.

«Все пассажиры на борту были индонезийцами», — цитирует его издание.

По его словам, в связи с тем, что на борту самолета были только граждане Индонезии, специалисты не передавали информацию о катастрофе в соответствующие комиссии других стран, кроме Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), так как самолет был американского производства.

Накануне пассажирский Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джаканрта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы сообщали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Позднее агентство Associated Press сообщило, что в Яванском море обнаружено вероятное место крушения лайнера. По предварительным данным, обломки находятся на глубине 23 метров.

В воскресенье в районе предполагаемого места крушения самолета в ходе поисковой операции водолазы ВМС Индонезии обнаружили фрагменты фюзеляжа и шасси, а также одежду, вероятно, детскую. По словам координатора поисковой операции, всего собрано три мешка мелких частей самолета. Также найдены останки жертв трагедии.