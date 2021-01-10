Тысячи израильтян вышли на акцию протеста, сообщает телеканал «Известия». Демонстранты требуют отставки премьера Биньямина Нетаньяху. Митингующие направились к резиденции политика. Премьера Израиля обвиняют в мошенничестве и взяточничестве, суд над Нетаньяху должен был возобновиться после долгого перерыва, но заседание вновь отложили. Манифестанты также недовольны мерами властей в пандемию. В Израиле продолжает действовать карантин. Многие граждане страны считают, что правительству следовало вводить ограничения раньше.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.