Маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье

Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Люберецком районе Московской области, сообщили 10 января в подмосковном главке МВД.

Инцидент произошел в деревне Машково. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя маршрутки на встречную полосу. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет ТАСС.

9 января сообщалось, что легковой автомобиль врезался в стоящую дорожную технику на МКАД. В столичном управлении ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадал один человек