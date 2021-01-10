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Появились кадры c места обнаружения обломков разбившегося Boeing в Индонезии

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В Сети появилось видео поисковой операции в районе вероятного места крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря. Кадры в воскресенье, 10 января, опубликовали индонезийские СМИ, в том числе новостной портал iNews.id.

Сообщается, что водолазам ВМС Индонезии, участвующим в операции, удалось достать с глубины примерно в 16–25 метров фрагменты фюзеляжа самолета, шасси, а также одежду, вероятно, детскую.

Представитель ВМС республики Эди Тартаясь, принимающий участие в операции по поиску рухнувшего самолета, отметил, что самолет полностью разрушился на небольшие фрагменты. По словам координатора поисковой операции, всего собрано три мешка мелких частей самолета. Также найдены останки жертв трагедии.

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Ранее в этот же день агентство Associated Press со ссылкой на командующего вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщило, что в Яванском море обнаружено вероятное место крушения лайнера. По предварительным данным, обломки находятся на глубине 23 метров.

В свою очередь глава национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито рассказал агентству Reuters, что спасатели обнаружили сигналы в двух точках. Они предполагают, что это черный ящик. Кроме того, по информации агентства Antara, военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место падения лайнера.

Также в воскресенье стало известно об обнаружении останков людей, находившихся на борту разбившегося самолета.

Пассажирский Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты 9 января. Пунктом назначения воздушного судна был город Понтианак.

По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

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