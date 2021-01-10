Появились кадры c места обнаружения обломков разбившегося Boeing в Индонезии

В Сети появилось видео поисковой операции в районе вероятного места крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря. Кадры в воскресенье, 10 января, опубликовали индонезийские СМИ, в том числе новостной портал iNews.id.

Сообщается, что водолазам ВМС Индонезии, участвующим в операции, удалось достать с глубины примерно в 16–25 метров фрагменты фюзеляжа самолета, шасси, а также одежду, вероятно, детскую.

Представитель ВМС республики Эди Тартаясь, принимающий участие в операции по поиску рухнувшего самолета, отметил, что самолет полностью разрушился на небольшие фрагменты. По словам координатора поисковой операции, всего собрано три мешка мелких частей самолета. Также найдены останки жертв трагедии.

Ранее в этот же день агентство Associated Press со ссылкой на командующего вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто сообщило, что в Яванском море обнаружено вероятное место крушения лайнера. По предварительным данным, обломки находятся на глубине 23 метров.

В свою очередь глава национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито рассказал агентству Reuters, что спасатели обнаружили сигналы в двух точках. Они предполагают, что это черный ящик. Кроме того, по информации агентства Antara, военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место падения лайнера.

Также в воскресенье стало известно об обнаружении останков людей, находившихся на борту разбившегося самолета.

Пассажирский Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты 9 января. Пунктом назначения воздушного судна был город Понтианак.

По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.