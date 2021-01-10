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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области

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Два человека погибли, один пострадал при пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Невон в Иркутской области, сообщили 10 января в пресс-службе регионального главка МЧС.

Отмечается, что погибли мужчины 1939 и 1976 годов рождения. За помощью медиков обратился еще один мужчина. У него выявлены ожоги спины, верхних и нижних конечностей. Самостоятельно спастись из пожара смогли три человека, в том числе ребенок.

Площадь пожара составила 144 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.

9 января пожар произошел в частном здании в поселке Боровский в Тюменской области, погибли семь человек. Как выяснилось позднее, здание использовалось как нелегальный дом престарелых. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

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