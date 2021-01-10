Эксперт предупредил о стремительном росте цен на авиабилеты с апреля

В апреле текущего года цены на авиабилеты начнут стремительно расти. Об этом в воскресенье, 10 января, предупредил эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Он пояснил, что в ближайшие два месяца стоимость билета пока останется низкой.

«Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда. Сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо всё же прекращать демпинг», — заявил специалист в беседе с «РИА Новости».

По словам Пантелеева, цены будут увеличены с целью возмещения убытков, которые авиакомпании понесли в период пандемии. Тем не менее до момента банкротства некоторых компаний предложение на рынке авиаперелетов будет больше, чем спрос, поэтому поначалу приобрести билет можно будет по низкой цене.

«Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — заключил эксперт.

Ранее, в январе, авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение увеличить сроки оформления и оплаты билетов, забронированных по субсидированным тарифам перевозок. Пассажиры смогут оформить и выкупить билеты в течение семи дней с момента бронирования. Им необходимо будет лично обратиться к билетному агенту и предоставить необходимые документы.