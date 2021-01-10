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Столкновения произошли в ходе акции протеста сторонников Трампа в Сан-Диего

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Полиция прервала проведение акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Сан-Диего из-за начавшихся столкновений. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщили в агентстве Associated Press.

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Люди, которые поддерживают Трампа, собрались в районе набережной города Пасифик Бич. Сначала планировалось провести «патриотическое шествие». Однако вскоре на месте появились противники протестующих и потребовали остановить марш, что привело к стычкам.

Как добавляет телеканал «Fox 5», правоохранители начали разнимать группы протестующих и оттеснять их на разные стороны улицы. Позже сотрудники полиции призвали граждан прекратить акцию, поскольку она носила незаконный характер.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков отметила, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По этой причине и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

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