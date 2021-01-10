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Назарбаев проголосовал на парламентских выборах в Казахстане

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента республики. Об этом 10 января сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

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«Председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса парламента и маслихатов всех уровней», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Казахстане проходят очередные выборы депутатов нижней палаты парламента, а также маслихатов (местных представительных органов). В выборах принимают участие пять партий.

По данным ЦИК, за первые пять часов с начала выборов явка составила 28,8%. Депутаты в Мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей.

Также 10 января проходят выборы президента Киргизии и референдум по изменению конституции страны. По данным ЦИК, в выборах и голосовании примут участие более 3,5 млн человек.

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