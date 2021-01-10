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Несколько стран ужесточат в январе правила въезда из-за коронавируса

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Сразу несколько стран в январе ужесточают правила въезда для иностранцев на фоне пандемии коронавируса. Так, с воскресенья, 10 января, все прилетающие на Кубу иностранцы обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета. При этом им снова придется пройти тестирование уже по прилету в республику прямо в аэропорту и еще один через пять дней.

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Кроме того, 8 января министр транспорта Великобритании объявил, что все пассажиры, прибывающие в страну самолетом, паромом или поездом, должны будут предоставить отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну, сообщает Sky News.

При этом если пассажиры прибывают из стран, где, по мнению властей в Великобритании, высок риск распространения инфекции, то им необходимо самоизолироваться на 10 дней, несмотря на отрицательный тест на COVID-19. Прервать карантин они смогут лишь через пять дней, пройдя повторное тестирование.

В этот же день управление гражданской авиации Греции ввело семидневный карантин для пассажиров, прилетающих международными рейсами, отменив тем самым требование о трехдневной самоизоляции. При этом все иностранцы проходят ПЦР-тестирование по прибытии в страну.

В свою очередь власти Виргинских островов перенесли запланированную дату открытия морских портов с 21 января на 1 марта и решили временно запретить въезд туристов из Соединенного Королевства, пишет издание The BVI Beacon.

В то же время ряд стран готовы открыть свои границы для туристов в январе, но при соблюдении жестких правил. Так, власти Шри-Ланки готовы впускать иностранцев с 21 января, но при условии прохождения гостями ПЦР-тестирования и минимальном двухнедельном сроке их пребывания в стране, сообщил портал «Турпром» со ссылкой на заявление министра туризма страны Прасанна Ранатунга.

На протяжении этого времени туристы будут жить в специальных зонах и передвигаться по стране им разрешат исключительно по «коридорам» уже после отрицательного теста на наличие коронавируса. Вдобавок к этому в стране определены 14 достопримечательностей, которые разрешено посещать только туристам.

Вновь принимать туристов в январе планирует и гавайский остров Кауаи. Согласно данным Usa Today, иностранцы с 5 января должны сдать отрицательный тест на коронавирус в течение 72 часов до прибытия, чтобы избежать изоляции. После этого их отправят на другой гавайский остров, где они пробудут не менее трех дней и повторно пройдут тестирование, и уже только после этого им разрешат посетить Кауаи.

В конце декабря власти Турции обязали всех прибывающих из-за рубежа иметь отрицательный тест на COVID-19.

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