Стрельба произошла в Эванстоне

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в Эванстоне, двое пострадали, сообщает NBC.

По данным телеканала, перестрелка произошла вечером 9 января и затронула Чикаго и Эванстон, связанные между собой железной дорогой. Полицейские ликвидировали подозреваемого, начавшего стрельбу.

Отмечается, что правоохранители прибыли на вызов об агрессивном поведении мужчины в одной из аптек. После приезда полиции подозреваемый взял в заложники женщину. Она получила ранения и была госпитализирована. В ходе перестрелки с полицейскими подозреваемый был ранен. Он скончался в больнице.

31 декабря сообщалось, что в Миннеаполисе полицейские застрелили мужчину. Перестрелка произошла после того, как полицейские остановили подозреваемого в совершении тяжкого преступления на заправочной станции.