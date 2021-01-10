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Электроснабжение восстановлено на большей части Пакистана

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В Пакистане специалисты восстановили электроснабжение на большей части территории страны после масштабного сбоя. Об этом сообщается на сайте Пакистанской телевизионной государственной корпорации 10 января.

Отмечается, что сбой был вызван техническими неполадками, которые привели к падению мощности. Для расследования причин отключения электричества была создана специальная комиссия.

Накануне вечером портал Dawn сообщил, что весь Пакистан, население которого превышает 200 млн человек, остался без электричества из-за сбоя на электросетях.

По словам федерального министра энергетики Омара Аюба, отключение электроэнергии вызвано сбоем в национальной системе распределения электроэнергии.

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