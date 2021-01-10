NYT увидел сходство между штурмом Капитолия и событиями на Донбассе

Журналист американского издания The New York Times Эндрю Хиггинс сравнил беспорядки в Вашингтоне с действиями ополченцев Донбасса в 2014 году.

По его мнению, между сторонниками действующего президента США Дональда Трампа и украинскими ополченцами есть определенные сходства. Например, «флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел». К ним Хиггинс отнес флаги Конфедерации, СССР и Российской империи.

По его мнению, о конфедеративных штатах американцы ничего особо не знают.

«Никто из них ничего не знал о Конфедерации и не испытывал к ней особого интереса, но они знали, что ее ненавидят те, кого они ненавидят», — пишет он.

Еще одним сходством он назвал непоколебимую убежденность участников обоих событий в том, что правда на их стороне.

Помимо этого, штурм Капитолия напомнил американскому журналисту и события 1993 года в Москве. Тогда результатом вооруженных столкновений и беспорядков стало насильственное прекращение действия советской модели власти.

Схожее сравнение сделал и российский политический консультант, телеведущий Анатолий Вассерман. По мнению эксперта, американцев «развели», как в Москве в 1993 году: «показательно слабая охрана — и столь же показательный расстрел прорвавшихся». Он выразил уверенность в том, что в ходе выборов президента в США имели место многочисленные нарушения, что и спровоцировало недовольство людей.

6 января сторонники Трампа, недовольные итогами выборов, ворвались в Капитолий, где конгресс обсуждал утверждение демократа Джо Байдена избранным президентом.

Произошли столкновения с полицией. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти. Сам американский лидер пообещал мирную передачу власти Байдену.