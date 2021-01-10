Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Аргентины

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в северной части Аргентины, сообщается 10 января на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в провинции Жужуй в 06:54 по времени UTC (03:54 мск).

Его эпицентр находился в 144 км к западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй, в котором живут более 305 тыс. человек, и в 44 км от Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг залегал на глубине 184 км.

Информация о разрушениях и пострадавших в результате сейсмологического события не поступала.

4 января землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане, оно стало третьим с начала года.