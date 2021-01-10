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Обнаружено вероятное место крушения Boeing в Яванском море

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В Яванском море обнаружено вероятное место крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом 10 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на командующего вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто.

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«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета <…> Мы уверены, что именно тут разбился самолет», — сообщил он.

Сообщается, что обломки находятся на глубине 23 метров.

В свою очередь глава национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито рассказал агентству Reuters, что спасатели «обнаружили сигналы в двух точках». Они предполагают, что это черный ящик. Кроме того, по информации агентства Antara, военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место падения лайнера.

Ранее в этот день стало известно об обнаружении останков людей, находившихся на борту разбившегося самолета.

Boeing 737-524 пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты 9 января. Пунктом назначения воздушного судна был город Понтианак.

По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находилось 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Обстоятельства трагедии выясняются, известно, что самолет резко потерял высоту после взлета.

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