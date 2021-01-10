Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 января

В Москве в воскресенье, 10 января, ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит –10...–8 градусов. Местами возможна гололедица. К ночи похолодает до –16 градусов.

Ветер в столичном регионе будет иметь северное, северо-западное и западное направление и скорость 3–8 м/c.

Атмосферное давление сохранится в пределах 747 мм ртутного столба.

8 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до конца каникул сохранится комфортная зимняя погода в мягком варианте, однако в первый рабочий день года — 11 января — жителей европейской части России ожидает похолодание.