Российские военные врачи провели медосмотр сирийских школьников

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает телеканал «Известия».

Колонна с помощью приехала в поселок Джермес. Местным жителям раздали продукты и лекарства. Гражданам выдали более 400 наборов. Дети прошли медосмотр военных врачей.

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