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В России ввели новый штраф для автомобилистов

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В России появились новые санкции для водителей. Штрафы введены за неоплату проезда по платной дороге, передает телеканал «Известия».

Владельцев легковых авто ждет наказание в 1,5 тыс. рублей. Водителям грузовиков придется платить 5 тыс.

У автомобилистов есть пять дней, чтобы оплатить проезд. В противном случае ГИБДД выпишет штраф.

Следить за нарушениями будут видеокамеры. Водителей о фиксаторах ПДД будут предупреждать особые знаки.

Отметки на дорогах появятся 1 марта этого года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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