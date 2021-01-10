Apple удалила используемое сторонниками Трампа приложение Parler

Компания Apple убрала 9 января из своего онлайн-магазина App Store приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа.

Накануне руководство Apple пригрозило удалением популярной у консерваторов соцсети, если в течение 24 часов ее модераторы не начнут блокировать призывы к насилию своих пользователей на фоне беспорядков в Вашингтоне.

«Мы всегда поддерживали различные точки зрения, но на нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности», — цитирует заявление телеканал CNBC.

Отмечается, что приложение может быть разблокировано в случае решения проблемы.

8 января Google заблокировал в своем магазине Google Play приложение Parler, которое активно используют сторонники Трампа. Отмечалось, что владельцам платформы последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

В этот же день Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Дональда Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».