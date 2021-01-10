Участвовавший в штурме Капитолия депутат штата ушел в отставку

Депутат заксобрания штата Западная Вирджиния Деррик Эванс ушел в отставку после участия в штурме здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом 9 января сообщило издание Axios.

Политик обвиняется в «незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию».

6 января 2021 года Эванс, недавно избранный член палаты представителей Западной Вирджинии, транслировал в прямом эфире на своей странице в Facebook видео о том, как он присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий США. Трансляция демонстрировала, как Эванс переступает порог двери в Капитолий США и кричит: «Мы вошли, мы вошли! Деррик Эванс в Капитолии!»

Его действия осудили однопартийцы-республиканцы. Сам Эванс в заявлении, опубликованном палатой представителей штата, выразил сожаление за «боль или смущение», которые он мог причинить своим родным, друзьям, избирателям и другим жителям Западной Вирджинии.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе двое полицейских.

8 января стало известно, что члены Демократической партии США намерены вынести действующему главе государства Дональду Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу» после беспорядков в Вашингтоне.