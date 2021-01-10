Болтон оценил вероятность отставки Трампа из-за беспорядков в США

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что действующий глава государства не подаст в отставку на фоне беспорядков в Вашингтоне.

«Я считаю, что ему следует подать в отставку, но шансы на то, что это произойдет, абсолютно нулевые», — сказал Болтон в эфире CNN 9 января.

Накануне Болтон заявил телеканалу, что импичмент или отставка Трампа по 25-й поправке Конституции только усугубят ситуацию в стране. По его словам, это может затянуть вступление в должность демократа Джо Байдена, поскольку Трамп начнет оспаривать передачу своих полномочий вице-президенту Майку Пенсу, а на рассмотрение его протеста уйдет около 21 дня.

При этом Болтон согласился с утверждением, что Трамп разжигал толпу в день штурма Капитолия его сторонниками.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что 57% американцев считают, что президент Трамп должен покинуть свой пост до истечения срока полномочий

8 января стало известно, что члены Демократической партии США намерены вынести действующему главе государства Дональду Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу» после беспорядков в Вашингтоне.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских.