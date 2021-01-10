Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Псковской области

В результате пожара в жилом доме в Великолукском районе Псковской области погибли четыре человека. Об этом 10 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в деревне Ерёмкино. Площадь возгорания составила 48 кв. м. После того как сотрудники МЧС потушили возгорание, были обнаружены тела четырех погибших.

На месте работают пожарные дознаватели, выясняется причина возгорания.

Ранее, 9 января, стало известно о том, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли ребенка, которого родители, спасая, выбросили из окна многоквартирного дома во время пожара.