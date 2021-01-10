В Индонезии возобновили поиски жертв крушения Boeing 737-524

Спасатели возобновили поиски жертв авиакатастрофы Boeing 737-524 у берегов Индонезии, сообщает 10 января местный телеканал KompasTV.

Отмечается, что поисковая операция, которую ранее прервали из-за темноты и неблагоприятной погоды, продолжилась в 6:00 воскресенья (2:00 мск).

В ней задействован специальный корабль с 40 водолазами морской пехоты и специальным оборудованием. Судно направилось в акваторию вблизи Джакарты.

Кроме того, для идентификации тел погибших у их родственников были взяты образцы ДНК.

О пропаже с радаров пассажирского самолета через несколько минут после вылета из Джакарты стало известно 9 января. Отмечалось, что пунктом назначения воздушного судна, принадлежащего компании Sriwijaya Air, был город Понтианак.

По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находилось 65 человек. Согласно данным авиакомпании, в самолете было 62 человека.

Обстоятельства трагедии выясняются, известно, что самолет резко потерял высоту после взлета.