Умерла мать Алексея Панина

Умерла мама актера Алексея Панина, редактор издательства «Наука» Татьяна Власова. Об этом 10 января сообщило издание «Дни.ру».

Власова скончалась еще 5 января, однако об этом стало известно только сейчас. Причина смерти женщины неизвестна. Сообщается, что в настоящий момент решается вопрос приезда в Москву на ее похороны Панина, который переехал жить в Испанию.

Отмечается, что Татьяна Власова много лет работала редактором издательства «Наука» и всегда поддерживала своего знаменитого сына, который часто попадал в скандальные истории.

Отец 43-летнего Панина скончался, когда актеру было 20 лет.